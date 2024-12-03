Очередную партию груза отправили в зону СВО из Ленинского округа

В координационный военно-патриотический центр «Стратегия» Ленинского округа обратилась жительница Видного, чей сын в настоящее время участвует в специальной военной операции, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Она попросила помочь в сборе и отправке гуманитарной помощи. За две недели удалось собрать окопные свечи, медицинские комплекты, строительные материалы, спальные мешки и другие необходимые вещи. Груз отправил глава Ленинского округа Станислав Каторов с матерью военнослужащего.

«Через наш координационный военно-патриотический центр „Стратегия“ отправили очередную адресную партию гуманитарной помощи нашему бойцу в зону специальной военной операции. Груз собирали все вместе: спортивно-оборонный клуб „Ратник“ передал окопные свечи и наборы первой помощи, генеральный директор ООО „Сирабиль“ предоставил строительное оборудование и спальные мешки, команда храма Святителя Николая и неравнодушные жители собрали продуктовые наборы, Совет депутатов Ленинского округа и члены партии „Единая Россия“ оказали помощь в виде воды и гигиенических предметов. В сборе активное участие приняла и мать военнослужащего. Часть груза она собрала вместе со своими коллегами — пилотами российских авиакомпаний», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского округа Станислава Каторова.

Он отметил, что подобная сплоченность и поддержка не только укрепляют боевой дух ребят, но и свидетельствуют о том, что за каждым военнослужащим стоит целый батальон, готовый прийти на помощь.

«Каждая свеча, каждое средство первой помощи и даже простая упаковка продуктов — это не просто груз. Это забота и внимание, которые способны согреть наших бойцов на передовой. Важно, чтобы подобные акции продолжались. Наша сила в единстве, и каждый из нас может внести свой вклад в общее дело», — подытожил Каторов.

В пресс-службе добавили, что обратиться в координационный военно-патриотический центр «Стратегия» можно по адресу: ул. Школьная, д. 70 (на базе Совета ветеранов Ленинского округа).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместо с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.



«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.