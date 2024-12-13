Очередной сквер с фонтаном обновят в Подмосковье в 2025 году

Общество

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Сквер в центре поселка Сычево Волоколамского округа — одно из самых популярных точек притяжения для местных жителей. Уже в 2025 году планируется обновить это место и сделать его более комфортным для местных жителей и гостей округа, сообщает пресс-служба администрации округа.

Значимость этой территории для граждан показали итоги Всероссийского голосования по выбору объектов благоустройства. По итогам голосования территория фонтана в поселке Сычево стала победителем.

В планах на 2025 год:

  • выпилить сухие деревья,
  • посадить живую изгородь,
  • привести в порядок памятники,
  • заменить тротуарную плитку,
  • оборудовать освещение,
  • установить скамейки и урны,
  • организовать видеонаблюдение.

После обновления зона отдыха около фонтана станет еще популярнее среди местных жителей и гостей поселка Сычево.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.