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Очередной сквер с фонтаном обновят в Подмосковье в 2025 году

Сквер в центре поселка Сычево Волоколамского округа — одно из самых популярных точек притяжения для местных жителей. Уже в 2025 году планируется обновить это место и сделать его более комфортным для местных жителей и гостей округа, сообщает пресс-служба администрации округа.

Значимость этой территории для граждан показали итоги Всероссийского голосования по выбору объектов благоустройства. По итогам голосования территория фонтана в поселке Сычево стала победителем.

В планах на 2025 год:

выпилить сухие деревья,

посадить живую изгородь,

привести в порядок памятники,

заменить тротуарную плитку,

оборудовать освещение,

установить скамейки и урны,

организовать видеонаблюдение.

После обновления зона отдыха около фонтана станет еще популярнее среди местных жителей и гостей поселка Сычево.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.