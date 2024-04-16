Очередной масштабный субботник прошел в Солнечногорске

В городском округе Солнечногорск продолжается месяц чистоты и благоустройства. В минувшие выходные в каждом территориальном управлении прошли субботники, а центральной площадкой стал микрорайон Рекинцо, сообщается на сайте администрации горокруга.

На уборку территории вышли глава округа Константин Михальков, представители структурных подразделений администрации и МБУ, а также местные жители.

Участники субботника очистили дворовые территории и центральные площадки микрорайона Рекинцо от мелкого мусора и сухостоя. Дополнительно руководитель муниципалитета осмотрел территорию ФОКа «Авангард», где вынес ряд замечаний по содержанию и поручил руководителю учреждения в ближайшее время навести порядок вблизи спортобъекта.

«Впереди нас ждет еще несколько субботников. Точки уборки будем размещать накануне, следите за новостями. Приглашаю всех жителей присоединиться и сделать чище каждый двор и улицу нашего родного округа!» — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

В рамках месяца чистоты и благоустройства коммунальные службы округа продолжают выполнять мойку внутриквартальных дорог, восстановление газонов, реконструкцию бордюров, ремонт лавочек, вывоз твердых бытовых отходов, облагораживание скверов и общественных пространств.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.