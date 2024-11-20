Очередной гумконвой с продуктами и лекарствами отправился из Шатуры в зону СВО

К сбору гуманитарной помощи для бойцов присоединились студенты и преподаватели Шатурского энергетического техникума. Они собрали продукты питания и предметы первой необходимости. Активисты «Молодой Гвардии» оказали содействие в погрузке и доставке гуманитарного груза в центр помощи мобилизованным и их семьям. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Общими усилиями мы помогаем ребятам на передовой. Снабжаем необходимыми ресурсами, отправляем гуманитарные конвои, находимся на связи с военнослужащими, а также их родными и близкими», — отметил руководитель местного отделения «Молодая Гвардия Единой России» городского округа Шатура Александр Гуреев.

В этот раз помощь повезут по трем направлениям: нашим землякам на передовую, раненым бойцам в госпиталь в Белгороде и пострадавшим жителям Курской области.

Тепловые генераторы, сезонную одежду, стройматериалы, медикаменты, матрасы, постельные принадлежности и другие необходимые вещи доставят адресатам в ближайшие дни.

«Большое спасибо неравнодушным жителям и предпринимателям округа. Благодаря вам мы можем помогать нашим военнослужащим и людям, оказавшимся в беде», — сказал председатель Совета ветеранов округа Шатура Сергей Фролов.

Штаб оказания помощи мобилизованным и их семьям находится по адресу: г. Шатура, ул. Интернациональная, д. 6 (помещение общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия»).

Получившие повестки, мобилизованные и члены их семей могут обратиться в штаб по абсолютно любым волнующим вопросам. Телефон для связи: 8 (985) 473-96-28.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область вместе с другими регионами России стремится приблизить победу на СВО и поставляет военнослужащим всю необходимую технику на регулярной основе, от региона в зону боевых действий регулярно поступают современные мотовездеходы, системы РЭБ, FPV-дроны и многое другое.

«От Московской области есть закрепленные люди за боевыми подразделениями, которые регулярно выезжают туда. Где-то требуется легкая техника, где-то — передвижные роботы, которые доставляют тот или иной необходимый ресурс бойцам. Все это мы стараемся учитывать. Так же, как и взаимодействовать с производителями, которые находятся на территории и нашей страны, и Подмосковья, в частности», — заявил Воробьев.