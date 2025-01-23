Очередной гумконвой с дронами и лекарствами отправили из Клина в новые регионы РФ

Гуманитарный конвой с необходимой техникой и медикаментами этой ночью отправился из подмосковного Клина. В его маршрут войдут сразу несколько территорий: Курская, Белгородская и Херсонская области, Запорожье, Донбасс. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Участникам конвоя предстоит проехать тысячи километров пути, чтобы увидеться и оказать помощь более чем 80 клинчанам, выполняющих задачи СВО — мобилизованным, добровольцам, контрактникам.

В 14 автомобилей загрузили необходимое военнослужащим оборудование: дроны, средства РЭБ, тепловизоры, приборы ночного видения, генераторы, рации, комплекты связи, обогреватели, медикаменты. Все оборудование, как обычно, будет передано исключительно лично в руки клинским военнослужащим.

Много инструментов и строительных материалов. Бензопилы, лопаты, сварочные аппараты, сетка-рабица. Ребята наступают и им необходимо строить новые блиндажи и обустраивать места дислокации.

Есть адресные посылки — военнослужащему с позывным «Хрип» будет доставлен мотоцикл, из автотехники гумконвой также везет очередной УАЗ «Буханка».

Как всегда, в составе гуманитарного груза продукты длительного хранения, мясные деликатесы от «Клинского Мясокомбината», продукты от предпринимателей, фермеров, жителей деревни Захарово и прихожан церквей Клинского Благочиния Московской Епархии РПЦ.

Из необычного — корм для Дика, собаки, спасенный от бандеровцев. Теперь пес верно служит в подразделении наших ребят.

Вот далеко не полный перечень гуманитарного груза, загрузка которого заняла более 12 часов.

Очень ждут ребята и посылки из дома, письма от клинчан всех возрастов со словами поддержки и благодарности.

«Низкий поклон от нашей команды и огромная благодарность от ребят всем, кто помогает. Вы не представляете, насколько это важно!!! Клин своих не бросает! Мы — вместе! Победа будет за нами!», — написала глава городского округа Клин Алена Сокольская в своем Telegram-аккаунте.

Она также лично отправилась в гуманитарную поездку в составе гумконвоя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и, в том числе вверенные вам силы, оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.