Очередной гуманитарный груз ушел из Мытищ в зону СВО

Все национальные общины городского округа Мытищи с начала проведения военной операции оказывают существенную поддержку нашим бойцам и жителям приграничных территорий, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Еще один гуманитарный конвой отправился на Донбасс из поселка Поведники.

В формировании груза приняли участие сразу несколько организаций. Уже в восьмой раз в этом году по знакомому маршруту в город Макеевка отправляется транспорт добровольной народной дружины имени Михаила Ивановича Колпакова. В этот раз на борту медикаменты, продукты, средства личной гигиены, аккумуляторы, технические принадлежности, бытовые приборы. Много и адресной помощи. Волонтеры местной добровольческой организации «Оберег» отправили посылки, собранные жителями Поведников и соседних населенных пунктов. Существенную помощь оказали представители «Русской Общины», а также армянской и таджикской национальных общин.

Сегодняшняя ситуация по-настоящему сплотила всех людей нашей страны.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.