Очередной гуманитарный груз отправлен из Орехово-Зуевского округа в зону проведения СВО

Четыре мотоцикла, УАЗ «Буханка», «ГАЗель» и две «Шишиги» (ГАЗ-66) отправили из Орехово-Зуевского городского округа на Курское, Харьковское и Сватово-Купянское направления в зоне проведения специальной военной операции, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В ближайшие дни бойцам доставят необходимые FPV-дроны, радиостанции, подавители и усилители связи, РЭБы, системы наблюдения, стройматериалы и медикаменты.

Также им будут переданы письма от школьников и открытки с портретами. Дети нарисовали своих пап во время акции «Мой папа — мой герой», а воспитанники Школы креативных индустрий с помощью современных технологий превратили рисунки в открытки.

«Спасибо предпринимателям и жителям округа, которые вносят свой вклад в общее дело, каждый раз приближая Победу!», — сказал глава Орехово-Зуевского городского округа, Руслан Заголовацкий.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил важность детских писем для поддержания духа бойцов.

«Сидим с командиром, он приехал на побывку на 3 дня, я ему говорю, чем помочь, ты ж с пустыми руками к бойцам не вернешься. Он говорит: продукты, сигареты, белье, коптеры. Но говорит, какое значение имеют детские письма!» — отметил глава региона.