Гумпомощь отправился из Дзержинского для жителей Курской и Белгородской областей

Более полтонны гуманитарной помощи из товаров первой необходимости собрали неравнодушные жители городского округа Дзержинский за неполные две недели, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В минувшую пятницу ребята из местного отделения регионального движения «Волонтеры Подмосковья» помогли загрузить в «Газель» одежду, продукта питания длительного хранения, предметы личной гигиены. После сортировки в Балашихе, очередной гуманитарный караван отправится к жителям приграничных территорий Курской и Белгородской областей и к нашим бойцам в зону СВО.

Напомним, что акция «Курск, мы рядом» стартовала в Дзержинском 1 сентября. Неравнодушные жители города приносили все самое необходимое в Молодежный центр «Лидер», где работает городской пункт сбора гуманитарной помощи, а также «Центр поддержки участников СВО и их семей».

«Мы благодарим всех, кто принял участие в сборе помощи! Ваша доброта и отзывчивость очень важны в это непростое время», — говорится в Telegram канале Молодежного центра «Лидер».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам. <…> Эти люди занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы, которые сегодня волнуют всех нас», — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что волонтеры помогают решать многие вопросы, которые связаны с проведением СВО: с помощью, реабилитацией и раненых, и семей.