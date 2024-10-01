Очередной гуманитарный груз от Общественной палаты Мытищ уехал в зону СВО

На этот раз члены Общественной палаты округа Мытищи отправились в Луганскую Народную Республику уже со своими бывшими коллегами, а ныне избранными муниципальными депутатами Мытищ. Всего же по заявкам боевых подразделений, госпиталей и мирных граждан уже было собрано и отправлено более 5 тонн необходимого груза. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В зону военной спецоперации отправили квадрокоптеры, радиостанции, большое количество обезболивающих препаратов, антибиотиков и поливитаминов.

Боевые подразделения получили дизельные генераторы, автомобили «Газель» и «УАЗ», стройматериал, сухие продукты питания, кофе, сладости. В этот раз полностью закрыли потребность в радиаторах отопления для госпиталя в ЛНР.

Без внимания не остаются и мирные жители. Дети села Калиново получили игрушки, настольные игры, книги. Дети, оставшиеся без родителей, — школьную форму, канцтовары для учебы. Кроме того, оставшийся без отца мальчик-инвалид постоянно получает из Мытищ помощь в виде лекарств и средств гигиены.

В организации и сборе гуманитарной помощи всех предыдущих поездок активное участие принимали организация «Боевое братство», ТОС «Леонидовка», наши предприниматели и просто неравнодушные граждане. Общественная палата городского округа Мытищи благодарит ООО «Плутон» и лично Марину Кузнецову за постоянно предоставляемый транспорт для доставки гуманитарного груза в зону проведения СВО.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что большое количество муниципалитетов очень добросовестно ведут работу по всему, что связано со специальной военной операцией.

«Это важно. Я хочу поблагодарить эти территории, которые находятся в зеленой зоне», — сказал Воробьев.