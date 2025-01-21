Очередной форум-фестиваль «Мамы. Дети. Бизнес» пройдет в Москве 27 февраля

27 февраля Москва станет центром притяжения для женщин, стремящихся совмещать успешный бизнес и счастливое материнство. II форум-фестиваль «Мамы. Дети. Бизнес» соберет на одной площадке более 1 тыс. участниц со всех регионов РФ, предоставив возможность пообщаться с единомышленницами, найти свежие идеи по развитию бизнеса и вдохновение на новые свершения. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Форум-фестиваль — это образовательный трек федеральной программы «Мама-предприниматель». Он станет коммуникационной платформой для обмена опытом и формирования сообщества мам-предпринимателей.

Цель мероприятия — поддержать женщин, которые стремятся к гармоничному совмещению личной жизни и своего дела, а также предоставить им необходимые инструменты для профессионального роста в бизнесе.

Форум предложит участницам насыщенную программу интенсивного обучения: тренинги и мастер-классы от топ-спикеров и экспертов в сфере бизнеса и саморазвития; пошаговые алгоритмы для создания и развития своего дела с нуля. Участницы узнают, как грамотно распоряжаться временем, находить баланс между семьей и карьерой, а также смогут вдохновиться новыми бизнес-идеями.

Практические занятия: составление индивидуального плана реализации своей идеи, работа с бизнес-моделями и финансами. В деловой программе форума примут участие более 40 спикеров: успешные предприниматели, коучи и представители государственных органов, которые поделятся своими знаниями и опытом.

Первые зарегистрировавшиеся участницы получат специальные призы и подарки от партнеров форума. На форуме также пройдут закрытые мастер-классы, попасть на которые смогут только зарегистрированные участницы.

На официальных информационных площадках форума будут доступны ключевые трансляции и полезные материалы от спикеров. Подписчики смогут получить доступ к эксклюзивному контенту, а также первыми узнавать о будущих мероприятиях и образовательных треках.

Регистрация на II форум-фестиваль «Мамы.Дети.Бизнес» уже открыта. Чтобы стать участницей, необходимо перейти по ссылке.

Мероприятие проводится при поддержке министерства экономического развития Российской Федерации. Организаторами выступают Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы и Фонд поддержки социальных проектов. Партнёром форума-фестиваля является ГБУ «Малый бизнес Москвы».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.