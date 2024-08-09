Очередной форум «День соседей» прошел в Ленинском округе

сегодня в 16:40

В подмосковном Ленинском городском округе состоялся очередной форум «День соседей», посвященный выбору лучших инициатив для развития района. Форум прошел в поселке Петровский, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Собрание привлекло более трехсот человек, многие из которых ранее уже участвовали в обсуждениях идей и предложений по улучшению округа во дворах. Активные жители в ходе форума представили ряд предложений по улучшению дворов, микрорайонов и всего Ленинского городского округа, некоторые из них уже реализованы.

В результате выполнены следующие проекты:

• строительство детского сада на 350 мест в деревне Коробово,

• открытие централизованного отделения первичной медико-санитарной помощи на дому — первого в России.

Тем не менее, остаются задачи, требующие выполнения:

• открыть школы на 1100 мест в ЖК «Эко Видное 2» и деревне Коробово в ЖК «Горки парк»,

• построить школу на 1675 мест в ЖК «Первый квартал»,

• открыть детские сады: на 350 мест в ЖК «Новое Видное», на 325 мест в ЖК «Видный Берег — 2», на 300 мест в ЖК «1-й Донской»,

• проложить новые системы водоснабжения и водоотведения в ЖК «Пригород Лесное», ЖК «Богданиха», ЖК «Май», ЖК «Андреевское», ЖК «Самолет — Коробово», ЖК «Самолет — Калиновка», ЖК «Богдановский Лес», в деревнях Андреевское и Калиновка,

• заменить малые архитектурные формы на детской игровой площадке в деревнях Петрушино и Пуговичино,

• обустроить детскую площадку в Купелинке у домов № 13, № 15 и № 17 в Северном квартале,

• реконструировать детскую площадку в деревне Сапроново в микрорайоне Купелинка у дома № 1,

• обустроить уличное освещение в деревне Горки на улице Полковникова от дома № 40 до дома № 119 и в поселке Володасркого,

• заменить асфальт у домов № 19, № 20, № 21, № 22 и № 24 в Северном квартале в микрорайоне Купелинка,

• проложить пешеходную дорожку и установить уличное освещение у дома № 63 в деревне Калиновка,

• создать парковочные места для большегрузов,

• обновить подвижной состав маршрута № 29,

• реконструировать Каширское шоссе и завершить строительство транспортной развязки на Володарском шоссе,

• очистить и благоустроить реку Купелинка.

Во время форума проводилось голосование, чтобы определить приоритетные инициативы. Жители своими решениями помогут установить очередность выполнения проектов. Результаты голосования будут сообщены всем участникам через домовые чаты.

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