Очередная встреча УК и регоператоров Подмосковья прошла в доме правительства

Рабочее совещание с более чем 20 управляющими организациями провел первый заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Николай Скворцов. Участие в мероприятии приняли Сергиево-Посадский, Каширский и Рузский региональные операторы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Мы проводим вторую встречу в этом формате. Предыдущая показала хороший результат — сокращение задолженностей УК перед регоператорами на 4 млн рублей. Также продолжим работу по выстраиванию взаимодействия между ними до тех пор, пока вопрос не будет решен. Уже 25 из 29 организаций смогли найти компромисс», — сообщил Скворцов.

В ходе встречи региональным операторам было предложено перейти на прямой договор с жителями, а также поручено контролировать претензионно-исковую деятельность УК.

Ранее зампред областного правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов отмечал, что несмотря на задолженность управляющих компаний, министерство взаимодействует с региональными операторами и обеспечивает должный вывоз отходов даже в критических условиях.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.