Очередная партия продуктов и необходимой помощи отправилась из Зарайска в Донецк

Эта колонна автомобилей стала самой большой за всю историю поездок из округа в новые регионы: целых шесть машин, заполненные не только медикаментами, продуктами, одеждой, но и стройматериалами, медицинскими кроватями, тепловизорами и другой спецтехникой. Об этом сообщает пресс-служба территориальной политики Подмосковья.

Как отметил глава муниципалитета Виктор Петрущенко, 4 автомобиля предназначены бойцам и останутся на передовой. Это позволит им быстрее перемещаться по территории и выполнять поставленные задачи более эффективно.

По пути колонна остановилась, пообщались с мирными жителями и угостили ребятишек сладостями, печеньями.

Точкой старта был выбран Дворец спорта «Зарайск», здесь проходил благотворительный турнир по боксу памяти Героя Советского Союза, Маршала Советского Союза, легендарного зарайца Кирилла Афанасьевича Мерецкова.

Вся собранная помощь в рамках спортивного мероприятия также будет направлена в помощь фронту.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы центров поддержки семей участников СВО.

«Каждый глава имеет центр сопровождения семей, потому что важно уделить внимание, ответить на вопросы, помочь с бумагами или с какой-то бытовой проблемой разным семьям. Разные ситуации бывают. Мы стараемся эту работу вести системно», — сказал глава региона.