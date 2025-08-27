Очередная партия гумгруза отправилась из Власихи в Курскую область

В помощь вошли четыре комплекта автомобильный колес, оргтехника, обезболивающие препараты, маскировочные сети и другие необходимые вещи.

Груз был укомплектован благодаря помощи и поддержке предпринимателей, депутатского корпуса, членов совместно со сторонниками местного отделения партии «Единая Россия» и неравнодушных жителей Власихи.

В Курской области волонтеров ждет одно из подразделений, нуждающееся в помощи и поддержке. Самой​передачей руководит заместительпредседателя фракции «Единая Россия» во Власихе, организатор волонтерского объединения «Доброволец РВСН» Алексей Клюкин.

«Это не первая поездка наших добровольцев, маршрут отработан, но по-прежнему труден и небезопасен. Хочу пожелать ребятам счастливого пути, безопасной дороги и благополучного возвращения и поблагодарить всех, кто принял самое непосредственное участие в комплектовании гуманитарного груза для наших защитников Отечества. Мы понимаем, насколько важна любая поддержка для тех, кто находится на передовой, поэтому приложили все усилия, чтобы все нами собранное было максимально полезным и отвечало самым насущным потребностям наших защитников. В нем есть все необходимое, чтобы облегчить их быт, поднять боевой дух и напомнить о том, что их ждут дома, любят и верят в их победу», — сказал исполняющий обязанности главы Константин Савченко, принявший участие в отправке гуманитарной миссии.

Как уточнил руководитель волонтерского объединения «Доброволец РВСН» Алексей Клюкин, гуманитарный груз для отправки в Курское направление формировался по заявкам подразделения, в котором выполняют свои боевые задачи жители нашего округа.

«В этот раз мы полностью загрузили два внедорожника. Что мы везем? В первую очередь, то, что необходимо для передвижения: ребята ездят по плохим дорогам, поэтому им нужны колеса — закупили четыре комплекта. Кроме того, везем обезболивающие препараты, различные вкусняшки и подарки от жителей, а также маскировочные сети — все, что было необходимо ребятам по их заявке, включая оргтехнику и прочее», — рассказал Алексей Клюкин.

Напомним, что с начала специальной военной операции региональное отделение партии «Единая Россия» в Московской области отправило в новые регионы и на фронт свыше 15 119 т гуманитарных грузов. Только за первые шесть месяцев 2025 года — более 304 тонн помощи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.