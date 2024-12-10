Очередная партия гуманитарного груза доставлена из Можайска в Белгород

Руководитель фракции партии «Единая Россия» Лидия Афанасьева совместно с депутатом-членом фракции Василием Овчинниковым доставили в прифронтовой госпиталь около 4 тонн гуманитарного груза, собранного для военнослужащих, находящихся на лечении и реабилитации. Об этом сообщает пресс-служба руководителя фракции в ОМСУ Лидии Афанасьевой.

В составе гуманитарного груза медикаменты, перевязочные материалы, средства личной гигиены, одежда, продукты питания и предметы первой необходимости.

«Вместе с председателем Белгородского городского совета Вадимом Радченко и депутатами Белгородского городского совета разгрузили машину и, конечно же, навестили бойцов, находящихся там на лечении. Пожелали им скорейшего выздоровления, а врачам — терпения, сил и успехов на ответственной службе!» — поделилась Лидия Афанасьева.

Это уже 6 гуманитарный конвой, собранный членами и сторонниками партии для военно-полевого госпиталя.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область вместе с другими регионами России стремится приблизить победу на СВО и поставляет военнослужащим всю необходимую технику на регулярной основе, от региона в зону боевых действий регулярно поступают современные мотовездеходы, системы РЭБ, FPV-дроны и многое другое.

«От Московской области есть закрепленные люди за боевыми подразделениями, которые регулярно выезжают туда. Где-то требуется легкая техника, где-то — передвижные роботы, которые доставляют тот или иной необходимый ресурс бойцам. Все это мы стараемся учитывать. Так же, как и взаимодействовать с производителями, которые находятся на территории и нашей страны, и Подмосковья, в частности», — заявил Воробьев.