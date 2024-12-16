Очередная DDOS-атака настигла СПбГУ

Санкт-Петербургский Государственный университет вновь подвергся DDOS-атаке. В результате действий хакеров преподаватели и студенты остались без доступа к ряду информационных систем. К счастью, ситуация была оперативно урегулирована, сообщает «Бриф24» .

Руководство университета проинформировало студентов о сложившейся ситуации.

На виртуальные серверы СПбГУ была совершена атака, что привело к сбоям в работе локальной вычислительной сети и серверной инфраструктуры. В связи с этим доступ к некоторым информационным системам и сервисам Университета был ограничен, отметили на сайте учреждения.

Специалисты управления по информационной защите начали проводить расследование. Информация о произошедшем также была передана в правоохранительные органы. Проректор по безопасности уведомил их о повреждении имущества государственного университета.