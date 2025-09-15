Очень необходимы людям: почему в РФ снижается доступность услуг соцработников

Депутат Самарской губернской думы Степан Алексеев рассказал, почему услуги социальных работников становятся менее доступными и какую роль они играют в поддержке уязвимых категорий граждан, сообщает АБН24 .

Социальные работники обеспечивают поддержку пожилых людей, инвалидов, семей с низким доходом, детей и других нуждающихся. Их задача — не только выполнение социальных гарантий, но и улучшение качества жизни, помощь в бытовых, медицинских и психологических вопросах.

Алексеев отметил, что права граждан на услуги соцработников закреплены в федеральных законах, включая «О социальной защите инвалидов» и «Об основах социального обслуживания населения». Эти права предусматривают получение консультаций, помощь по хозяйству, организацию ухода и доступ к специализированным программам.

По словам парламентария, социальные работники необходимы людям с ограниченными возможностями, пожилым, многодетным и одиноким, а также тем, кто восстанавливается после болезни или оказался в кризисной ситуации. Он подчеркнул, что работа соцработников способствует интеграции уязвимых граждан и формирует более устойчивое общество.