Обвиняемый в осквернении могилы Евгения Пригожина уйдет на СВО

В Санкт-Петербурге обвиняемый в осквернении могилы предпринимателя и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина отправится в зону специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Согласно данным следствия, в июне 2024 года Дмитрий Ш. На разместил на памятнике Евгению Пригожину на Прохоровском кладбище плакат с надписью «Петух». Затем мужчина сделал снимок на фоне памятника с другим плакатом «Разведка ноем Степан Засунько».

Правоохранительные органы задержали злоумышленника. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения). Фигуранту предъявили обвинение.

В марте 2025 года суд начал рассматривать дело, однако обвиняемый трижды не явился на заседания. В связи с этим Дмитрия Ш. объявили в розыск. Выяснилось, что мужчина находился в СИЗО, так как был обвинен в краже с банковского счета около 6 тысяч рублей.

По информации объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, Дмитрий Ш. подал ходатайство о намерении подписать контракт и отправиться на СВО. В результате уголовное дело в отношении него было приостановлено.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.