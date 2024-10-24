Обустройство памятника «ЯК-9» в Кашире завершат в декабре

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне силами подрядчика МБУ «Благоустройство» городского округа Кашира будет проведено благоустройство памятника «ЯК-9», расположенного при въезде в город, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Специалисты заменят плитку и бордюры на прилегающей территории, а также отремонтируют постамент.

7 мая 2015 года в округе открыли памятник самолету «Каширский школьник». Его пилот Александр Выборнов в военные годы совершил полсотни боевых вылетов и сбил около 30 вражеских самолетов. В 1944 году на этом истребителе капитан Выборнов совершил подвиг. В воздушном бою был подбит самолет старшего лейтенанта Твирякова, приземлившегося на территории противника. Выборнов пошел на выручку. Посадив свой ЯК рядом с поврежденным истребителем, он перетащил раненого пилота в свой истребитель и поднялся в воздух.

«Все объекты округа, посвященные памяти Великой Отечественной Войны, приведем в порядок к 9 Мая. На данном памятнике работы планируем закончить в начале декабря текущего года», — сказал директор МБУ «Благоустройство» Эдуард Гречишкин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.