Обустройство народной тропы в селе Квашенки завершают в Талдомском округе

В Талдомском округе заканчивают обустройство народной тропы в селе Квашенки. Всего в муниципалитете обустроят четыре народные тропы в 2024 году.

В селе Квашенки подрядчик строит асфальтированную дорожку между местной школой и церковью преображения Господня. Идут также работы по обустройству новой пешеходной коммуникации в поселке Запрудня, от Пролетарского переулка к детской школе искусств. Еще одна народная тропа будет благоустроена в Запрудне от улицы Калинина к школе № 1.

«Программа „Пешком“ стартовала в Подмосковье в 2021 году. Благодаря ее реализации создаются и ремонтируются народные тропы там, где они больше всего были необходимы пешеходам — во дворах, общественных пространствах, дорожки соединяют жилые дома с остановками, социально значимыми объектами», — рассказал глава Талдомского округа Юрий Крупенин

Для комфорта жителей в Талдоме запланировано в этом году благоустроить тропу от Кооперативного переулка к колледжу искусств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.