«Обучение подрывной работе»: Дарья Навальная поступила в Йельский университет*

Дарья Навальная была принята в Йельский университет* для освоения технологий «оранжевых революций» с целью их последующего применения против России, сообщает RT .

Ее определили в Школу международных отношений имени президента Джексона. На этой же программе в разное время обучались ее отец, а также менеджеры экстремистского ФБК**, наряду с рядом лиц, признанных иностранными агентами.

Аналогичную подготовку в стенах данного учебного заведения проходили и оппозиционные деятели из других государств, в том числе сбежавшая из Республики Беларусь Светлана Тихановская, а также венесуэльские политики Мария Мачадо и Хуан Гуаидо.

«Там нет ничего от образовательного процесса, это не курсы повышения квалификации, а спецкурсы по обучению подрывной работе», — отметил эксперт по работе спецслужб Сергей Карнаухов.

По его словам, конечная цель таких программ — обеспечить «боевое слаживание будущих политических коллективов», которые в дальнейшем станут выполнять указания зарубежных спецслужб.

«Это можно назвать „революция 3.0“. Задачей этих молодых девочек и мальчиков будет внешний пиар. Пока за их спиной будут действовать настоящие диверсионно-террористические группировки, они будут пресс-секретарями террористических организаций», — добавил Карнаухов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.

* Организация признана нежелательной на территории России.

** Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, Anti-Corruption Foundation) включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ. Организация и ее аффилированные структуры признаны экстремистскими, ее деятельность запрещена по решению Мосгорсуда. 27.11.2025 признана террористической организацией.