Обучение, наставники: что получают участники СВО в программе «Время героев»

Программа «Время героев» помогает обучиться или повысить квалификацию участникам спецоперации. Она реализуется по поручению главы государства Владимира Путина Высшей школой госуправления РАНХиГС на базе мастерской управления «Сенеж», сообщается на сайте программы .

Участниками программы могут стать граждане РФ, действующие или бывшие участники боевых действий, проводимых в рамках СВО, имеющие опыт управления людьми и высшее образование.

Целью данной программы является подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников спецоперации для работы в органах государственной и муниципальной власти, госкомпаниях.

Все участники, которые зарегистрировались в срок, получают право на прохождение онлайн-обучения на платформе РАНХиГС. Те, кто прошел тестирование, смогут пойти на дополнительную профессиональную программу повышения квалификации онлайн.

Участники, показавшие самые лучшие результаты как наиболее подготовленные к освоению образовательной программы, получают приглашение к участию в магистерской образовательной программе «Время героев».

Наставниками для первых участников программы будут руководители правительства страны, администрации президента, федеральных министерств, ведомств, главы регионов и крупнейших компаний.

Основная регистрация на программу уже прошла, но объявлена дополнительная. Она будет идти до 12:00 по московскому времени 15 января 2025 года.

Онлайн-тестирование для оценки управленческого потенциала участников программы проводится как один из отборочных этапов в рамках отбора на обучение. Это выполнение теста управленческих способностей и теста управленческих ролей. Для уточнения данных с некоторыми участниками может быть назначено проведение собеседования. Тестирование проводится очно в пунктах дистанционной оценки по предварительной записи. Записаться на тестирование можно из личного кабинета.