Обучение детей правилам пожарной безопасности продолжается в Серебряных Прудах

В рамках обеспечения безопасности летнего отдыха сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Серебряные Пруды продолжают проводить обучающие занятия в детских оздоровительных лагерях Серебряных Прудов. Это важное мероприятие направлено на формирование у детей знаний и навыков, которые помогут им избежать опасных ситуаций и правильно действовать в случае возникновения пожара, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Основные направления работы с детьми:

Теоретические занятия: ребята изучают правила пожарной безопасности, основные причины возникновения пожаров и алгоритм действий при обнаружении возгорания.

Правила безопасного обращения с электроприборами: обучение безопасному использованию бытовой техники — важный аспект, который поможет предотвратить многие несчастные случаи.

Практические тренировки:

Дети участвуют в отработке эвакуации при возникновении пожара, что позволяет им на практике освоить необходимые навыки. Кроме того, проводятся демонстрации пожарно-спасательной техники, вооружения и боевой одежды, где каждый желающий может примерить экипировку и узнать больше о работе спасателей.

Такие занятия не только повышают уровень безопасности, но и формируют у детей ответственное отношение к своей жизни и здоровью.

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