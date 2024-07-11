Обучающий семинар провели для государственных регистраторов прав Подмосковья

Управлением Росреестра по Московской области с участием центрального аппарата Росреестра проведен расширенный семинар для специалистов управления, осуществляющих учетно-регистрационные действия на территории Московской области в целях повышения качества оказания государственных услуг Росреестра. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

В семинаре приняли участие более 100 специалистов территориальных отделов управления.

Особое внимание уделено вопросам по внесению в ЕГРН записей при государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества, являющиеся общим имуществом собственников помещений, машино-мест в здании (в том числе, являющемся многоквартирным домом) или сооружении, собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе, на имущество общего пользования, расположенное в границах территории садоводства или огородничества, или в границах территории гаражного назначения.

По результатам встречи участниками выработаны конструктивные предложения по организации совместной работы, направленной на повышение качества предоставления государственных услуг Росреестра.

«Достижение точности и полноты данных, содержащихся в ЕГРН, — является одной из важных задач Росреестра. В настоящее время управлением проводится совместная системная работа с органами региональной власти и муниципалитетами по государственной регистрации прав объектов бытовой недвижимости. В целях реализации поставленных задач, управлением на регулярной основе организовано обучение государственных регистраторов, направленное на повышение уровня квалификации специалистов, и как следствие снижение количества приостановок и отказов, а также сокращение сроков при осуществлении учетно-регистрационных процедур», — отметила начальник отдела государственной регистрации недвижимости Инна Данилова.

В Подмосковье для создания условий по эффективному управлению и распоряжению собственностью региона создали министерство имущественных отношений. Оно регулирует эту деятельность посредством разработки порядков и требований, формирует реестр имущества и ведет учет операций с ним, осуществляет приватизацию госимущества, участвует в процессе создания и ликвидации государственных предприятий.