Обсуждения между Россией и Абхазией касательно соцвыплат продолжаются
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поделился, что страна продолжает вести переговоры с Абхазией относительно социальных пособий и соглашения об инвестициях, сообщает RT.
«Тема этого документа, который был подготовлен, реакция абхазского парламента на этот документ и все другие темы, связанные с социальным обеспечением людей в Абхазии… мы обсуждаем с нашими абхазскими друзьями», — отметил Песков.
Ранее премьер-министр Абхазии Валерий Бганба обратился к России с просьбой возобновить социальные выплаты в республике.
С 1 сентября Россия приостановила социальные выплаты, касающиеся учителей, медицинских работников и сотрудников правоохранительных органов в Абхазии.
В Москве пояснили, что приостановление этих выплат связано с исполнением ранее достигнутых соглашений.