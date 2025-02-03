Обсужден процесс внедрения реформы в сфере обращения с ТКО в Кировской области

Генеральный директор «Российского экологического оператора» Денис Буцаев и глава Кировской области Александр Соколов провели рабочую встречу, темой которой стало улучшение инфраструктуры управления отходами в области, а также текущий статус инвестиционных проектов, передает пресс-служба РЭО.

Во время визита Денис Буцаев также побывал на рекультивированном полигоне в Костино и проверил прогресс строительства КПО «Центральный».

«В регионе начнет функционировать комплексное предприятие по обращению с ТКО под названием „Центральный“, с проектной мощностью 200 тысяч тонн в год. В Костино завершен процесс рекультивации крупнейшего местного полигона, который был создан более полувека назад. Установлены скважины для обезвреживания газа и очистные сооружения для фильтрата. Кировская область провела значительную работу, чтобы достичь целей национального проекта по уменьшению объемов захоронения мусора, увеличению переработки ТКО до 100% и использованию отходов в виде вторичного сырья», — отметил Денис Буцаев.

Полигон ТКО в Костино функционирует с 1972 года, но его масштабная реконструкция стартовала в феврале 2023 года и завершилась в декабре 2024 года.

Проект КПО «Центральный» реализуется в Слободском районе, где администрация выдала разрешение на строительство. Плановая мощность сортировочного оборудования составит 200 тыс. т в год, а компостирования — 60 тыс. т. Разработана проектная документация, произведена вертикальная планировка на стройплощадке, заложен фундамент производственного корпуса, ведется его обустройство. Открытие комплекса намечено на июнь 2026 года.

Кировской области предстоит построить еще 8 объектов, включая мусоросортировочные и мусороперегрузочные станции, до 2030 года.

Александр Соколов отметил выгоду и перспективность сотрудничества с РЭО для региона, выразив удовлетворение, что согласно опросам, вопрос обращения с ТКО уже не столь остро стоит для жителей. В области активно разрабатываются новые объекты, ликвидируются старые свалки, устанавливаются современные контейнерные площадки и улучшается логистика вывоза ТКО.