Обществознание исключат из школьной программы 6-7-х классов с 1 сентября

Из школьной программы шестых-седьмых классов с 1 сентября текущего года планируется исключить обществознание, его изучение будет только в восьмом-одиннадцатых классах, сообщает РИА Новости .

Как уточнили в Минпросвещения, с этого учебного года предмет останется для учеников восьмых-одиннадцатых классов, а с 1 сентября следующего года обществознание будет только в программе девятого-одиннадцатых классов.

Переход школьников на новые программы по обществознанию сделали постепенным — в течение двух лет.

Директор Института развития, здоровья и адаптации ребенка Елена Приступа отметила, что учебный план в российских школах должен быть очень гибким, а еще отвечать современным вызовам. При этом речь идет о не столько предметных результатах ребенка при обучении, а о метапредметных, особенно, когда в программу вводятся новые учебные дисциплины.