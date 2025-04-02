Общество «Знание» планирует провести в Подмосковье ряд мероприятий к 80-летию Победы
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В соответствии с распоряжением правительства РФ «Об утверждении плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» Российским обществом «Знание» запланировано проведение комплекса просветительских мероприятий в субъектах РФ в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба общества.
Комплекс мероприятий реализуется с целью сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне, формирования уважения к подвигу предков, воспитания патриотизма у молодежи и включает в себя:
- Федеральный просветительский марафон Знание.Первые (28-30 апреля);
- проект «Экскурсия со Знанием» (3 марта — 9 мая);
- проект «Знание.Игра» (24 апреля);
- кинопоказы просветительских фильмов (5-30 мая);
- всероссийскую патриотическую акцию по проведению мероприятий на основе методических материалов Российского общества «Знание» (26 марта — 9 мая)
Цели мероприятий — сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание молодежи, поддержка культурных и образовательных инициатив.
Мероприятия планируется провести в 89 регионах РФ.
Преимуществами участия региона в проекте являются:
- Формирование активной гражданской позиции и патриотического сознания у молодежи;
- Формирование чувства гордости за вклад региона в Великую Победу и укрепление региональной идентичности;
- Повышение статуса региона как активного участника всероссийских патриотических мероприятий;
- Укрепление межпоколенческих связей и патриотических ценностей;
- Организация встреч с выдающимися личностями страны.