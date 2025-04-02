Общество «Знание» планирует провести в Подмосковье ряд мероприятий к 80-летию Победы

В соответствии с распоряжением правительства РФ «Об утверждении плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» Российским обществом «Знание» запланировано проведение комплекса просветительских мероприятий в субъектах РФ в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба общества.