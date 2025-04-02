Общество «Знание» планирует провести в Подмосковье ряд мероприятий к 80-летию Победы

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В соответствии с распоряжением правительства РФ «Об утверждении плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» Российским обществом «Знание» запланировано проведение комплекса просветительских мероприятий в субъектах РФ в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба общества.

Комплекс мероприятий реализуется с целью сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне, формирования уважения к подвигу предков, воспитания патриотизма у молодежи и включает в себя:

  • Федеральный просветительский марафон Знание.Первые (28-30 апреля);
  • проект «Экскурсия со Знанием» (3 марта — 9 мая);
  • проект «Знание.Игра» (24 апреля);
  • кинопоказы просветительских фильмов (5-30 мая);
  • всероссийскую патриотическую акцию по проведению мероприятий на основе методических материалов Российского общества «Знание» (26 марта — 9 мая)

Цели мероприятий — сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание молодежи, поддержка культурных и образовательных инициатив.

Мероприятия планируется провести в 89 регионах РФ.

Преимуществами участия региона в проекте являются:

  • Формирование активной гражданской позиции и патриотического сознания у молодежи;
  • Формирование чувства гордости за вклад региона в Великую Победу и укрепление региональной идентичности;
  • Повышение статуса региона как активного участника всероссийских патриотических мероприятий;
  • Укрепление межпоколенческих связей и патриотических ценностей;
  • Организация встреч с выдающимися личностями страны.