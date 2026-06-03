Общество «Знание» и «ФедералПресс» подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ

Общество «Знание» и «ФедералПресс» договорились о лекциях и развитии экспертов

Российское Общество «Знание» и медиахолдинг «ФедералПресс» заключили соглашение о развитии совместных просветительских проектов на Петербургском международном экономическом форуме.

Соглашение в Санкт-Петербурге подписали глава Общества «Знание» Максим Древаль и генеральный директор «ФедералПресс» Надежда Плотникова. Стороны намерены развивать проекты, посвященные достижениям страны, а также расширять экспертное сообщество.

Партнерство предусматривает проведение лекций, тренингов и семинаров, разработку совместных просветительских программ и обмен методическими и информационными материалами. Отдельное внимание уделят освещению исторических событий и общественно значимых тем.

«Подписание соглашения с Обществом „Знание“ для медиахолдинга „ФедералПресс“ — важный стратегический шаг. Многие годы мы с коллегами работаем над решением одной задачи: формирования чувства гордости за страну и ее достижения. Уверена, что подписанное соглашение позволит нам усиливать шаги друг друга по направлению к главной цели и создаст синергетический эффект», — отметила генеральный директор «ФедералПресс» Надежда Плотникова.

Компании уже реализуют совместные проекты. «ФедералПресс» второй год выступает информационным партнером премии Знание.Премия, поддерживал марафон Знание.Первые и конкурс Знание.Лектор.

ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня 2026 года. Тема форума — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».

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