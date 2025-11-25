Общественным деятелям Подмосковья вручили партбилеты «Единой России»

Заслуги общественников отметили секретарь подмосковного отделения партии, спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, депутат Госдумы Вячеслав Фомичев и глава Балашихи Сергей Юров.

Партбилеты вручили Ольге Бортновской и Ирине Стариковой из Балашихи, а также трем представителям Реутова — Людмиле Колобановой, АлександруМанаенко и Андрею Мерцалову.

Ольга Петровна Бортновская — руководитель балашихинского отделения Комитета семей воинов отечества, директор школы № 8 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В сентябре 2025 года Ольга Петровна была избрана депутатом Совета депутатов Балашихи.

«Членство в партии — это способ внести свой вклад в развитие страны, участвуя в реализации политики на местном уровне. Также мое решение связано с поддержкой национального лидера — президента страны Владимира Путина, который опирается на партию „Единая Россия“ в своей работе», — отметила Ольга Бортновская.

Андрей Альбертович Мерцалов — Герой России, полковник в отставке, председатель Комитета по делам ветеранов и патриотическому воспитанию Совета депутатов Реутова. Он служил в шести военных округах, в том числе в Северо-Кавказском военном округе, где принимал участие в чеченской кампании. Сейчас Андрей Альбертович помогает в социализации уволенных с военной службы, вовлекает их в общественно-политическую жизнь и занимается патриотическим воспитанием.

«Я считаю, что „Единая Россия“ — единственная партия, которая в полной мере отдает себе отчет, что она делает, полностью поддерживает нашего Верховного Главнокомандующего и направляет все цели и усилия для укрепления оборонных возможностей нашей страны и победы над врагами», — рассказал Андрей Мерцалов.

Ирина Вадимовна Старикова — директор балашихинской СОШ № 12, Почетный работник воспитания и просвещения России, награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ за значительные заслуги в сфере образования и многолетний добросовестный труд.

Людмила Иосифовна Колобанова — почетный гражданин Реутова и настоящая спортивная легенда. Людмиле Иосифовне — 81 год, на ее счету 17 побед в престижнейшей серии международных лыжных марафонов Worldloppet Masters среди женщин, а всего за ее плечами 215 лыжных марафонов и 189 марафонских летних забегов. Сейчас Людмила Иосифовна продолжает вести активную общественную жизнь.

Александр Витальевич Манаенко — ветеран боевых действий, руководительАссоциации ветеранов СВО округа Реутов. Александр Витальевич —офицер, участник СВО с внушительным опытом командной и штабной работы. Он окончил Общевойсковую академию Вооруженных сил РФ с отличием и хорошо понимает проблемы, с которыми сталкиваются бывшие военнослужащие.