Общественный центр в подмосковном ЖК «Спутник» прошел финальную проверку

Общая площадь объекта составляет порядка 40 тыс. кв. м. Здание состоит из двух надземных этажей, подвала с техподпольем и подземного этажа. В составе общественного центра: медицинский и фитнес-центр, одноуровневая подземная стоянка на 540 авто, блок арендных помещений — в нем откроют магазины, также блок помещений общепита.

Большая часть объемов общественного центра имеет эксплуатируемые кровли. Все элементы инфраструктуры на земле и крышах связывает единая прогулочная тропа. Главная аллея проходит по всем площадкам на земле, а между крышами зданий обустроены мостики.

По результатам проведенной проверки Главгосстройнадзор Московской области выдал заключение о соответствии объекта проектной документации. Застройщик может приступить к подготовке пакета документов для получения разрешения на ввод общественного центра в эксплуатацию.

Жилой квартал «Спутник» расположен рядом с Живописной бухтой, Рублевским пляжем и Липовой рощей. В квартале введены в эксплуатацию 12 жилых корпусов, работают два детских сада для 295 малышей и образовательный центр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.