сегодня в 16:53

Общественный совет при Московском УФАС избрал председателя и заместителя

Общественный совет при Московском областном УФАС России провел первое заседание в новом составе 26 декабря, на котором были избраны председатель и заместитель, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Первое заседание Общественного совета при Московском областном УФАС России в новом составе прошло 26 декабря. На встрече подвели итоги формирования совета и определили его руководство.

Члены совета избрали председателем Романа Сергеевича Коробейкина, который входит в правление Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

Заместителем председателя единогласно стал Дмитрий Анатольевич Хрулев, возглавляющий комитет по вопросам государственных и муниципальных закупок Московского областного отделения «ОПОРА РОССИИ».

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.