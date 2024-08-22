Общественный совет при Минздраве Подмосковья обновит состав

В четверг состоялось первое в этом году заседание Общественного совета при Минздраве Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Сегодня знаковое событие для здравоохранения региона. Мы обновляем состав Общественного совета, независимого посредника между здравоохранением и гражданами. С его помощью мы хотим стать лучше и понятнее для жителей, медицинского сообщества, общественных организаций, всех заинтересованных. Иногда нам действительно не хватает системной обратной связи от общества», — сказал министр здравоохранения региона Алексей Сапанюк на открытии заведения.

Также министр отметил, что многие привычно употребляют фразу «со стороны всегда виднее», и порой это именно так, когда свежим взглядом можно увидеть проблему и ее лучшее решение, поправить работу медорганизаций и конкретных специалистов. Это ценный инструмент управления качеством медицинской помощи.

По социологическим опросам уровень доверия граждан к областной системе здравоохранения растет. По сравнению с прошлым годом он повысился в 6,5 раз. Министр отметил, что ведомство продолжит наращивать темпы и рассчитывает на инициативность и заинтересованность Общественного совета.

«Мы понимаем, какой груз ответственности ляжет на его плечи, он может рассчитывать на поддержку со стороны ведомства, максимально будем помогать ему в этом непростом, но важном деле. Желаю всем плодотворной работы», — сказал в завершение Алексей Сапанюк.

Председателем Общественного совета был избран Николай Дайхес, а его заместителем Нина Суслонова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.