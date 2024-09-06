Общественный штаб Москвы сообщил о штатном течении выборов

С 8:00 по московскому времени в столице стартовало голосование на выборах депутатов Мосгордумы восьмого созыва, голосование как в онлайн-формате, так и на избирательных участках проходит штатно, об этом сообщил Общественный штаб Москвы.

С 6 по 8 августа жители Москвы выберут не только новых депутатов в Мосгордуму, но и муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино.

«В первые часы голосования нарушений не зафиксировано, выборы проходят штатно. За процессом на участках следят наши наблюдатели, кроме того, из штаба в круглосуточном режиме ведется видеонаблюдение», — рассказал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, руководитель корпуса наблюдателей городской Общественной палаты Вадим Ковалев.

Жители столицы могут выразить свое волеизъявление удобным способом: в онлайн-формате в любое время до 20:00 8 сентября или лично на избирательных участках с 6 по 8 сентября в период с 8:00 до 20:00, но тогда должна быть предварительно поданная заявка.

Если все-таки заявки не было, но человек хочет проголосовать именно бумажным форматом, такую возможность ему предоставят. Решить вопрос поможет председатель участковой избирательной комиссии.

Выборы в Москве проходят в течение трех дней: с 6 по 8 сентября. Поучаствовать в них могут все горожане, обладающие активным избирательным правом в ходе данной кампании.