сегодня в 17:30

Коммунальные службы Химок продолжают убирать снег во дворах и парках

В Химках коммунальные службы очищают общественные пространства, дворы и дороги от снега после циклона, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Химках продолжается уборка снега во всех микрорайонах города. Коммунальные службы расчищают парки, скверы, дворовые территории, автомобильные дороги и тротуары. Особое внимание уделяют местам отдыха жителей: специалисты очищают прогулочные дорожки, входные группы, лестницы, подходы к лавочкам и урнам.

Снег вывозят на специализированные площадки, а дороги и тротуары обрабатывают противогололедными материалами. Работы выполняют вручную и с помощью специальной техники: комбинированных дорожных машин, тракторов и мини-погрузчиков.

По вопросам уборки снега жители могут обратиться на единую горячую линию администрации по телефону +7 (495) 793-01-01.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.