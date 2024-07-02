Общественные приемные «Единой России» стали фронтом борьбы за интересы людей

По сравнению с 2020 годом количество обращений в приемные «Единой России» выросло почти на 50%, сообщила глава комиссии по работе с обращениями граждан, замсекретаря Генсовета партии Анна Кузнецова.

«На первом месте — вопросы социального обеспечения — 38,5%. Второе место — 14,6% обращений — занимают вопросы ЖКХ, благоустройство придомовых и дворовых территорий, работа ТСЖ, управляющих компаний, тарифы и оплата ЖКУ. Третья позиция — вопросы воинской службы, 4,1%», — рассказала она.

По ее словам, участники СВО, их родственники обращаются по поводу получения выплат, оказания медицинской помощи, материально-технического оснащения.

«В каждом вопросе стараемся разобраться и помочь, некоторые темы решаем на федеральном уровне, так как они носят системный характер, проводим прямые линии с профильными министрами, привлекаем экспертов по разным вопросам», — отметила Анна Кузнецова.

Обращения и запросы граждан — это драйвер изменений, на их основании строится работа народной программы партии, принимаются федеральные законы, а также отслеживается их исполнение, подчеркнула замсекретаря Генсовета партии. Помимо этого, общественные приемные постоянно совершенствуют форматы работы.

«На базе приемных действуют штабы общественной поддержки, центры гражданских инициатив „Единые“, активно взаимодействуем с некоммерческими организациями — это обсуждение социально-значимых предложений, помощь и поддержка в реализации проектов, обучающие семинары и мастер-классы», — резюмировала Анна Кузнецова.

В Московской области работают региональная общественная приемная партии и 54 местных. Руководитель приемных «Единой России» в регионе, депутат Госдумы Алла Полякова отметила, что главная цель — помощь жителям в решении любых вопросов. Организовываются тематические недели, проходят дни оказания бесплатной юридической помощи, ведутся приемы профильными специалистами и депутатами всех уровней. За последний год обработано более 30 тыс. обращений, более 80% из них удалось решить положительно.

«Я благодарю руководителей местных приемных Партии за эффективную и качественную работу. Общественные приемные ориентированы на улучшение качества жизни наших граждан, системное взаимодействие с Правительством страны и региона, с руководителями муниципалитетов по всем вопросам, позволяет оперативно и качественно реагировать на ежедневные вызовы, а также находить оптимальные решения», — прокомментировала Алла Полякова.

Также депутат Государственной Думы отметила, что в регионе успешно развиваются Центры поддержки гражданских инициатив «Единые» на площадках приемных.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье с первого дня чувствует доверие и поддержку президента страны и всегда находится в конструктивном диалоге с правительством.

«Вы знаете, как мы дружны и стараемся максимальное количество полезных проектов реализовывать вместе с Москвой — это касается и дольщиков, и развития дорог, транспорта, парков, модернизации ЖКХ», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.