Общественные места Ленинского округа начали украшать к Новому году

В Ленинском городском округе начались плановые работы по праздничному новогоднему оформлению территорий. Специалисты приступили к установке декоративных конструкций вдоль улиц, на площадях и сезонному благоустройству для создания праздничной атмосферы в муниципалитете. Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«В течение ноября уже выполнены ключевые подготовительные работы: завершена проверка праздничных конструкций, установлены каркасы главных новогодних елей на Советской площади и у кинотеатра „Искра“ в городе Видное, смонтированы тематические инсталляции в виде новогодних шаров и ангелов на нескольких локациях, включая площадь у ВНИИКОП и пересечения центральных улиц, а также собран каркас фигуры „Медведь“ на Советском проезде», — приводятся в сообщении слова директора МБУ «Благоустройство» Виктора Сюлергина.

Уточняется, что с 17 ноября специалисты приступают к следующему этапу работ. В планах — оформление пешеходного светового туннеля, продолжение украшения ели на Советской площади с плановым завершением 19 ноября, монтаж гирлянд на колоннах здания администрации в Видном и установка новых декоративных конструкций в сквере 45-летия, на Советской площади и Белокаменном шоссе. Особое внимание уделяется освещению: 18 ноября начнется монтаж светящихся консолей на опорах у ВНИИКОП и возле пожарной части, а 20 ноября стартует установка ели на Володарском шоссе. В Ленинском округе также закуплены 10 новых искусственных елей высотой 8 и 10 метров, которые будут установлены в 10 населенных пунктах округа, включая Новодрожжино, Измайлово, Петровское, Горки Ленинские, Володарского, Развилку, Белеутово, Совхоз им. Ленина и Видное. Это позволит создать праздничную атмосферу во всех уголках муниципалитета.

В пресс-службе напомнили, что в центре Видного на площади у кинотеатра «Искра» продолжается подготовка к открытию катка площадью 900 кв.м, способного работать даже при температурах до +7°С. Для гостей будет оборудована теплая зона с прокатом коньков и раздевалкой, а также будет установлена 17-метровая новогодняя ель с праздничной иллюминацией. Торжественное открытие запланировано на 1 декабря в рамках губернаторской программы «Зима в Подмосковье» с последующим бесплатным посещением в утренние и дневные часы и разнообразной культурной программой в течение всего зимнего сезона.

