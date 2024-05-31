Общественное пространство для отдыха появится в сквере 6 микрорайона Лыткарина

Благоустройство сквера, который располагается между двумя храмами — Никольским и Петра и Павла, началось в Лыткарине. Здесь появится общественное пространство для отдыха горожан в ближайшее время.

«Сейчас ведутся работы по благоустройству сквера в Петровском, в ближайшее время здесь появятся дорожки, малые архитектурные формы, скамейки урны, детские и спортивные площадки, которые будут оборудованы столами для пинг-понга и зоной воркаута», — сказал заместитель главы городского округа Лыткарино Владимир Трещинкин.

Также в рамках благоустройства обновили зону вокруг Никольского храма. Здесь появилась дорожка, выложенная из тротуарной плитки. Работы планируют завершить в июле текущего года.

В прошлом году на территории муниципалитета появился сквер у дома № 12 по улице Ленина. Он был благоустроен в рамках губернаторской программы «Скверы Подмосковья» и при поддержке министерства благоустройства Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.