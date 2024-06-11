Общественница рассказала, почему повышение НДФЛ не затронет участников СВО

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Общественница Белехова: доходы бойцов СВО не попадут под повышение НДФЛ

Руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова считает, что законопроект об изменениях в налогообложении не будет распространяться на бойцов СВО. По ее словам, поправки отвечают принципу социальной справедливости, сообщает «ФедералПресс» .

Общественница объяснила, что участникам спецоперации не придется платить повышенный налог, так как они защищают Родину ценой собственной жизни.

«Почему именно на эту группу населения не распространяется повышенный налог? Потому что ребята там сегодня рискуют своей жизнью», — отметила Белехова.

Глава Комитета семей воинов Отечества добавила, что введение прогрессивной шкалы налогообложения также позволит оказать дополнительную поддержку семьям с детьми.