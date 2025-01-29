Общественники проверили работу изолятора временного содержания в Пушкине

Заместитель председателя Общественного совета при ГУ МВД России по Московской области Сергей Леонов и член Общественного совета при УМВД России «Пушкинское» Феликс Петросян побеседовали с подозреваемыми и обвиняемыми, осмотрели места их содержания, проверили состояние и оснащение медицинского пункта, а также актуальность информационных стендов.

Общественники поинтересовались качеством питания, наличием постельного белья, гигиенических принадлежностей и обеспечением литературой.

Сергей Леонов отметил, что нарушений условий содержания, соблюдения прав и законных интересов подозреваемых и обвиняемых не выявлено.

Мероприятие нацелено на выявление и предотвращение возможных нарушений прав человека, а также на улучшение условий содержания в подобных учреждениях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что благодаря внедренной в области системе «Безопасный регион» за 2024 год удалось раскрыть более 3,5 тыс. преступлений.

«Жизнь ускоряется, мы понимаем, что на органах власти лежит огромная ответственность за благополучие жителей, состояние экономики и инфраструктуры, безопасность в каждой отрасли и на каждой территории. Нам необходимы умные и технологичные решения, цифровые трансформации в управлении. Одно из них — система „Безопасный регион“. Это более 150 тыс. видеокамер, 40 тыс. из них — с функцией распознавания лиц. В прошлом году мы интегрировались с видеонаблюдением Москвы и наращиваем количество видеокамер каждый год. Видим эффект, с их помощью раскрывается большое количество преступлений», — сказал Воробьев.

В Подмосковье активно развивается система видеонаблюдения «Безопасный регион». За прошедший год установлено 17,4 тыс. новых камер, а в 2025 году планируется добавить еще 10 тыс. устройств.