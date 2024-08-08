Общественники проверили изолятор временного содержания в Королеве

В рамках акции «Гражданский мониторинг» и в целях осуществления общественного контроля за деятельностью полиции член Общественного совета при ГУ МВД России по Московской области Сергей Леонов и представитель Общественного совета при УМВД России по округу Королев Владимир Бугреев посетили изолятор временного содержания.

Общественники осмотрели камеры для содержания подозреваемых и обвиняемых, прогулочный двор, проверили состояние и оснащение медицинского пункта, следственных кабинетов.

Проверяющие пообщались с задержанными. Замечаний от лиц, находящихся в ИВС не поступило. Права этих граждан не нарушаются.

В завершение проверки общественники положительно оценили работу сотрудников подразделения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.