Общественники Лотошина почистили Красный ручей и поставили домик для уток

Местные молодогвардейцы и депутаты совета депутатов муниципального округа Лотошино убрали мусор на водоеме у «Красного ручья». Передвигаясь на лодке, с помощью сачка в итоге ребята собрали у береговой зоны пруда несколько пакетов с мусором. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Этот водоем в Микрорайоне — одно из популярных мест отдыха в Лотошине, поэтому мы решили провести уборку, чтобы он и дальше радовал своими видами наших жителей», — сказал руководитель молодогвардейцев Сергей Яковлев.

Также для уток, давно живущих на водоеме, был установлен небольшой домик. Молодогвардейцы расположили его в центре пруда и положили внутри специальный корм.

«Покормить птиц сюда приходят многие жители. Специально для уток установили небольшое строение, чтобы они подольше чувствовали себя здесь как дома», — рассказал местный депутат Кирилл Камынин.

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«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.