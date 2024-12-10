Общественники из Химок отвезли в зону СВО свыше 10 тонн гумпомощи

Гумпомощь жителям ЛДНР, Курска и Белгорода отправили из Подмосковья

Активисты из городского округа Химки отвезли свыше 10 тонн гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции и мирных граждан, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Команда химкинских добровольцев передала груз нескольким дивизиям и госпиталям в ЛДНР, а также жителям Курской и Белгородской областей.

«Нашим ребятам, находящимся там, нужно буквально всё. Поэтому в посылке — медикаменты, вещи первой необходимости, продукты питания, тепловые пушки, и, конечно, детские письма» — сказал общественник Егор Ченюк.

К этому сбору также присоединился медцентр «Арфамед», «Боевое братство» и сотрудники «ХимСпаса».

Всего с начала проведения спецоперации из Химок было отправлено свыше 300 тонн гумгрузов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.