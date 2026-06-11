Общественник встретился с жителями Подрезково в Химках

Встреча с жителями домов на улице 1-Лесная прошла 10 июня в микрорайоне Подрезково городского округа Химки. Общественник Денис Беляев обсудил с горожанами вопросы содержания домов и благоустройства территории, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Денис Беляев встретился с жителями многоквартирных домов на улице 1-Лесная. В ходе диалога обсудили содержание домов и придомовых территорий, сроки косметического ремонта подъездов и санитарное состояние мест общего пользования. Также жители подняли тему благоустройства дворового пространства.

Отдельное внимание уделили состоянию дорожного покрытия, покосу травы и организации парковок. Кроме того, участники встречи обсудили использование прилегающей территории сторонними организациями.

По словам Беляева, все обращения и предложения жителей зафиксированы и переданы профильным службам для дальнейшей работы. Лидер движения общественной поддержки Илья Матвейчук отметил, что такие встречи помогают оперативно выявлять проблемы на местах и направлять их в профильные ведомства для принятия решений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.