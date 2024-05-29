Общественник из Химок и активисты Молодежного парламента встретились со студентами МАИ

Мероприятие прошло в формате круглого стола. Участие также приняли лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк и председатель Молодежного парламента муниципалитета Максим Кураков.

«Вместе с председателем Максимом Кураковым рассказали студентам для чего создан Молодежный парламент, какие задачи он выполняет. Кроме того, поговорили о поддержке социальных проектов и о том, почему их реализация важна для химчан», — отметил Егор Ченюк.

В рамках мероприятия студенты не только узнали подробности о структуре молодежной организации, но и смогли задать интересующие вопросы и внести свои предложения по работе парламента.

«Каждый из членов молодежного парламента Химок готов взаимодействовать с ребятами, чтобы поддерживать их инициативы, сделать жизнь молодежи в городе еще ярче и интереснее», — добавил Максим Кураков.

По итогам встречи студенты узнали подробную информацию о деятельности молодежного движения, а также изучили варианты совместного участия в жизни Химок.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.