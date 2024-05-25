Общественную территорию в Боброво благоустроят благодаря онлайн-голосованию

Стали известны победители четвертого Всероссийского онлайн-голосование по выбору объектов для благоустройства, которое завершилось 30 апреля. Работы в Ленинском городском округе пройдут по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

«В этом году за объекты для благоустройства проголосовало около 850 тысяч жителей Подмосковья. Это рекордно высокий результат за все четыре года проведения Всероссийского голосования. Из 220 объектов, предложенных для выбора, отобрано 53. Работы по их благоустройству мы планируем начать в следующем году. Хочу выразить благодарность всем активным гражданам, благодаря которым в Московской области появятся новые комфортные и современные пространства», — рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

За благоустройство общественной территории в рабочем поселке Боброво на ул. Юбилейная, д. 2 в г. о. Ленинский проголосовало более 11,7 тысяч человек. Общее количество голосов в г. о. Ленинский составило более 26,200 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.