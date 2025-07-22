Общественная палата предупредила о рисках съемки БПЛА

Член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров заявил, что публикация фото и видео сбитых беспилотников может квалифицироваться как государственная измена по статье 275 УК РФ, сообщает ТАСС .

По его словам, такие кадры позволяют противнику анализировать расположение систем ПВО и другую секретную информацию.

Уголовная ответственность предполагается по статье о госизмене (от 12 до 20 лет лишения свободы), административные штрафы в регионах (от 1 до 5 тыс. руб. для физлиц, до 1 млн руб. для юрлиц.

Волгоградская, Рязанская и Астраханская области уже ввели штрафы за публикацию информации о работе ПВО. В 2025 году количество субъектов с подобными запретами продолжает расти.

Эксперты поясняют, что даже кадры сбитых БПЛА могут раскрыть тактику размещения войск и используемое вооружение.