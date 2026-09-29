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Общественная палата Подмосковья собрала волонтеров на форум в Балашихе

Форум «Единство во имя Отечества» прошел 29 сентября в Балашихе. Около 100 участников из разных муниципалитетов Подмосковья обсудили работу волонтеров и поддержку участников СВО, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Общественная палата Московской области провела форум «Единство во имя Отечества» в ДК «Кучино». Его приурочили ко Дню воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Встреча объединила около 100 представителей общественных палат, руководителей волонтерских объединений, гражданских активистов и участников СВО.

Председатель комиссии по добровольчеству, волонтерству и вопросам СВО Общественной палаты Московской области Елена Жарова сообщила, что в форуме участвовали представители более 40 муниципалитетов. Они представили свыше 25 успешных практик работы волонтерских организаций и муниципальных палат. Временно исполняющий полномочия главы Балашихи Сергей Лукичев поблагодарил волонтеров за их ежедневный труд.

Член Общественной палаты Одинцовского района Наталья Пухиря отметила, что такие встречи помогают волонтерам обмениваться опытом. Она лично доставляет гуманитарные грузы в зону СВО, курирует фонд поддержки военнослужащих и пограничников и занимается просветительской работой среди школьников.

Участники обсудили координацию работы волонтерских и благотворительных организаций, поддержку участников СВО и их семей, сбор гуманитарной помощи и социальную адаптацию людей в трудной жизненной ситуации.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.