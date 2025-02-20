Общественная палата округа Мытищи поучаствовала в акции книгодарения

Комиссия по образованию и делам молодежи ОП приняла участие в девятой Общероссийской акции «Дарите книги с любовью — 2025», приуроченной к международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля, сообщает пресс-служба администрации Мытищ.

Совместными усилиями членов комиссии под председательством Екатерины Абубакаровой собраны и переданы детские книги в библиотеку № 2, детскую поликлинику и школу № 8. Кроме того, член комиссии, директор школы № 12 Елена Карманова организовала эту добрую акцию в своем учебном учреждении, в ходе которой ученики старшего звена подарили книги не только библиотеке, но и друг другу.

К сожалению, не каждый может позволить себе покупку в книжном магазине. Поэтому главная цель акции: дарить книги не только друзьям и близким, но и передавать их в социальные и образовательные учреждения, оказывать «книжную помощь» нуждающимся. А еще напомнить, что бумажная книга никогда не потеряет своей ценности. Она была, есть и будет актуальным и нужным подарком.

За восемь лет к акции присоединились уже 88 регионов нашей страны. Совместными усилиями было собрано и передано в нуждающиеся организации более 1,7 млн книг. В акции 2024 года приняли участие более 7 500 библиотек. Каждый новый сезон к акции присоединяется все больше и больше единомышленников, в том числе и Общественная палата городского округа Мытищи.

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