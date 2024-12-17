Общественная палата Московской области подвела итоги работы за год

Общественная палата Московской области (ОПМО) в рамках пленарного заседания подвела итоги работы за год и обсудила приоритетные задачи на предстоящий период, среди которых организация и проведение мероприятий к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Хочу выразить благодарность каждому из коллег за активную позицию и вклад в развитие гражданского общества. В будущем году перед нами встает важная задача — празднование 80-летия Победы. Это событие имеет огромное значение не только для каждого из нас лично, но и для всей страны», — сказал председатель Общественной палаты Подмосковья Анатолий Торкунов.

Зампред правительства региона Вячеслав Духин выразил признательность общественникам за поддержку участников СВО и их семей. Он также пожелал плодотворной и конструктивной работы ОПМО, состав которой в этом году обновился на 47%. В ее состав вошли участники СВО, Герои России, предприниматели, известные спортсмены и артисты.

«Губернатор ориентирует нас на то, чтобы власть Подмосковья была чуткой, постоянно находилась в диалоге с людьми. И, конечно, Общественная палата — это важнейшая площадка для того, чтобы такой диалог продолжался, чтобы мы чувствовали каким именно вопросам, тревожащим людей, нужно уделить внимание», — отметил Духин.

По его словам, в этом году в регионе была проделана большая работа для поддержки участников СВО и их семей. В каждом районе продолжают функционировать центры помощи и существует система кураторства. Духин выразил признательность членам Общественной палаты, которые занимаются этой работой, так как это первостепенная задача для всех органов власти и общественников.

Духин добавил, что подмосковное правительство рассчитывает на всестороннюю поддержку Общественной палаты во всем, что касается ветеранов, подрастающего поколения и воспитательной работы.

Подведение итогов

В текущем году в Подмосковье был принят закон, регулирующий создание и работу общественных советов при органах исполнительной власти. Их главная задача — следить за работой министерств и ведомств. Теперь эти советы формируются на равных условиях: половину членов назначает Общественная палата региона, а вторую половину — министерство или ведомство.

Также на пленарном собрании члены ОПМО проголосовали за третью часть состава 53 муниципальных палат округов. В свою очередь, советы в городских округах Пушкинский и Королев будут формироваться в соответствии с новым законом, который был предложен региональными общественниками.

Еще в ОПМО начали работу специальная комиссия по волонтерству, добровольчеству и вопросам СВО; комиссия по общественному контролю и открытости власти; комиссия по здоровому образу жизни и спорту; комиссия по социальным коммуникациям и обращениям граждан; комиссия по законотворчеству и взаимодействию с общественными советами при центральных исполнительных органах.

Кроме того, в ходе заседания члены ОПМО подвели итоги проведенных мероприятий, обсудили совместную работу в рамках прохождения отопительного сезона на территории региона и важность сохранения историко-культурного наследия региона. После окончания заседания члены Общественной Палаты Московской области приняли участие в акции «Елка желаний».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил новый состав Общественной палаты региона VIII созыва с началом работы и пожелал реализовать все инициативы.

«Общественная палата — очень важный инструмент в общественно-политической жизни страны, региона, потому что включает в себя людей неравнодушных, достойных, реализовавших себя, стремящихся изменить то, что беспокоит жителей. И мне приятно, что наша ОП, которую возглавляет Анатолий Васильевич Торкунов, именно такая», — сказал Воробьев.